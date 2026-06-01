Paura al Centro direzionale di Napoli donna di 50 anni inseguita e abusata da un giovane | messo in fuga dai passanti

Una donna di 50 anni è stata inseguita e abusata da un giovane nel centro direzionale di Napoli. L'aggressore ha tentato di aggredirla, ma alcuni passanti hanno attirato l’attenzione e sono intervenuti, facendo allontanare il giovane. La donna è riuscita a scappare dopo l’intervento delle persone presenti. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca testimoni che possano fornire ulteriori dettagli.

Sarebbe stata inseguita e poi abusata da un giovane e avrebbe trovato una via di fuga solo attirando l’attenzione di alcuni passanti che avrebbero fatto scappare l’aggressore. Una donna di 50 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella zona del Centro Direzionale di Napoli. Il ragazzo, messo in fuga dai passanti, è ora ricercato dalle forze dell’ordine. Sul fatto è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari parlando di “grave episodio” ed evidenziando che “la Prefettura segue con la massima attenzione gli sviluppi delle attività investigative coordinate dall’autorità giudiziaria e condotte dalle forze dell’ordine”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, donna violentata all’alba al Centro Direzionale: salvata da due clochardUna donna di 51 anni è stata violentata all’alba nel Centro Direzionale di Napoli.

Donna violentata al Centro Direzionale di Napoli all’alba, Prefettura intensifica i controlliUna donna di 51 anni è stata aggredita e violentata da un giovane vicino all’isola B2 del Centro Direzionale di Napoli all’alba.

Temi più discussi: Napoli, donna aggredita e violentata al Centro Direzionale: salvata da due clochard; Montoro, cinghiale investito sul raccordo: auto distrutta nell'impatto; Paura in centro, auto distrutta dalle fiamme; Incendio a Poggioreale: a fuoco uno spazio abbandonato.

Napoli, nei pressi del Centro Direzionale, una donna di 51 anni è stata aggredita e violentata da un magrebino, descritto dalla vittima come giovanissimo. Qualche mese fa, una ragazza era stata violentata da un 29enne nordafricano con precedenti. x.com

Paura per Immacolata Panico, la ragazza è scomparsa da domenica: l'appello della famigliaLa 22enne non dà più notizie dalle 10.00 di domenica. I familiari hanno già sporto denuncia ai carabinieri ... msn.com

Napoli, donna aggredita e violentata al Centro Direzionale: salvata da due clochardL’ha vista, l’ha bloccata con prepotenza ed ha approfittato di lei. Con violenza. Mentre la donna, disperatamente, chiedeva aiuto urlando. E sono state proprio le sue grida, di paura ... ilmattino.it