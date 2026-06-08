patrick bruel cantante francese arrestato per violenza sessuale

Il cantante e attore francese Patrick Bruel è stato arrestato con l’accusa di aver commesso violenza sessuale tra il 1997 e il 2001. Le autorità hanno eseguito l’arresto in base a un’indagine in corso. L’accusa riguarda presunti abusi avvenuti in quel periodo. Nessuna ulteriore informazione è stata comunicata al momento.

L'attore e cantante Patrick Bruel è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, abusi che si sarebbero consumati tra il 1997 e il 2001 In Francia una storia inaspettata ha colpito un personaggio celebre, si tratta diPatrick Bruelche attualmente si trova in stato di fermo, con l’accusa di violenza sessuale. Lo ha annunciato in un comunicato la Procura di Nanterre. I fatti risalirebbero tra il 1997 e il 2001 e riguarderebbero sia aggressioni sessuali sia tentati di stupri. Le autorità attualmente hanno dichiarato che sono in corso le indagini ma l’arresto fa parte della procedura francese. Patrick Bruel, noto attore e cantante francese, è stato posto in stato di fermo con l’accusa di presunta violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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