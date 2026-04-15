L'attore e cantante Patrick Bruel indagato per violenza sessuale quattro donne lo hanno denunciato

In Belgio, è in corso un’indagine riguardante l’attore e cantante Patrick Bruel, dopo che quattro donne hanno presentato denunce di violenza sessuale nei suoi confronti. Le accuse sono state rese note pubblicamente e sono al centro dell’attenzione mediatica. L’indagine è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali o dettagli sui procedimenti giudiziari in corso.

In Belgio è stata aperta un'indagine nei confronti di Patrick Bruel, dopo che quattro donne lo hanno accusato di violenza sessuale. Stando alle loro testimonianze, i fatti sarebbero avvenuti nei primi Anni Duemila. L'attore e cantante nega le accuse.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sestri Levante, 22enne chiama l’ambulanza da casa per una violenza sessuale: fermato e denunciato un uomoUna 22enne di Sestri Levante ha allertato il 118 dalla sua abitazione dopo aver subito una violenza sessuale nella serata di ieri. L’insegnante indagato per violenza sessuale sui suoi alunniViolenza sessuale aggravata e continuata nei confronti di allievi: questo il reato contestato a un docente che lavora nel Novarese. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Caso Patrick Bruel: quattro nuove testimonianze e due denunce. L’attore e cantante Patrick Bruel indagato per violenza sessuale, quattro donne lo hanno denunciatoIn Belgio è stata aperta un'indagine nei confronti di Patrick Bruel, dopo che quattro donne lo hanno accusato di violenza sessuale ... fanpage.it Patrick Bruel indagato in Belgio per violenza sessualeUna giornalista, rimasta nell'anonimato, ha affermato di essere stata vittima di un tentativo di stupro da parte dell'attore e cantante francese nel 2000. Secondo la sua testimonianza, l'episodio si s ... tg24.sky.it