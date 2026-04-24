La macchietta napoletana | origine storia e protagonisti del teatro comico tra Ottocento e Novecento

La tradizione della macchietta napoletana si sviluppa tra Ottocento e Novecento, con protagonisti che hanno contribuito a definire il teatro comico locale. Dal varietà ai locali come il Salone Margherita, il genere combina musica, teatro e satira sociale, rappresentando un fenomeno artistico molto diffuso in quegli anni. La sua evoluzione si intreccia con le trasformazioni culturali e sociali della città, dando vita a un patrimonio teatrale riconosciuto e apprezzato.

Dai varietà al Salone Margherita: il genere che unisce musica, teatro e satira sociale. La macchietta è un genere musicale e teatrale comico che nasce tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento e fa riferimento ad una sorta di intermezzo comico del varietà che mescolava il monologo alla canzone umoristica. Il varietà era uno spettacolo eterogeneo che metteva in scena un certo numero di piccoli pezzi teatrali, come musica, danza, prosa comica e perfino farsa, che non avevano un filo conduttore tra loro. Allo stesso modo, anche la macchietta mescolava musica, recitazione e parodia. Il protagonista della macchietta era solitamente un tipo di personaggio stereotipato (il politico, il guappo, la ballerina, ecc.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - La macchietta napoletana: origine, storia e protagonisti del teatro comico tra Ottocento e Novecento Notizie correlate “Il teatro comico”, la commedia del Goldoni al Ridotto del Teatro Verdi“Il teatro comico”, la commedia del Goldoni, va in scena al Ridotto del Teatro Verdi il 17 e 18 aprile 2026DettagliIo sono invaghita del nuovo stile,... Napoli sotterranea: la Galleria Borbonica riemerge, un viaggio tra storia, ingegneria e rifugi segreti dell’Ottocento.Sotto le strade affollate di Napoli, un complesso di tunnel ottocenteschi, cisterne seicentesche e rifugi bellici racconta secoli di storia.