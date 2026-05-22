A Cannes 2026, il focus principale sarà sui film che affrontano temi storici come la guerra e i regimi politici, come annunciato dal direttore artistico. Quattro opere saranno al centro dell’attenzione, esplorando questioni di memoria e identità di genere. La selezione si concentra su narrazioni che rievocano il Novecento, con un’attenzione particolare ai fantasmi di quel periodo e alle sue ripercussioni. La manifestazione si prepara a presentare pellicole che riflettono sul passato attraverso diversi punti di vista.

L’aveva detto il direttore artistico Thierry Frémaux: i film sulla Storia — e in particolare sulla guerra e sui regimi — avrebbero fatto, in questa edizione, la parte del leone. Vedremo se anche quella della Palma. Negli ultimi giorni di concorso, la tematica storica ha intercettato quella dell’identità di genere con una puntualità sorprendente. Tra i titoli più attesi, soprattutto dal pubblico e dalla critica francesi, c’è Notre Salut di Emmanuel Marre che, attraverso la rivisitazione della vita del bisnonno Henri Marre, compone un lungo affresco (due ore e mezza) di quella che fu la Repubblica di Vichy, mettendone in mostra soprattutto l’inquietante macchina burocratica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cannes 2026 – Guerra, desiderio e fantasmi del Novecento. Quattro film tra memoria e identità di genere

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