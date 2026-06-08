Passetto ruspe al lavoro | prenda forma la spiaggia della città | | IL VIDEO
Due ruspe sono al lavoro al Passetto, trasportate da una piattaforma via mare, per la realizzazione della spiaggia cittadina. Le operazioni riguardano la posa di ghiaia nel tratto sottostante l’ascensore. La zona si sta progressivamente trasformando con l’obiettivo di creare una nuova area di balneazione. Il cantiere è visibile e si concentrano le attività di modifica del litorale.
ANCONA - Due ruspe al lavoro e una piattaforma via mare che ha permesso l’arrivo dei mezzi. Prende forma la spiaggia al Passetto con la posa della ghiaia nel tratto sotto l’ascensore. Le operazioni dureranno tutta la giornata. Al lavoro gli operai. Transennata parte della spiaggia per permettere. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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