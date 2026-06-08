Passetto ruspe al lavoro | prenda forma la spiaggia della città | | IL VIDEO

Notizia in breve

Due ruspe sono al lavoro al Passetto, trasportate da una piattaforma via mare, per la realizzazione della spiaggia cittadina. Le operazioni riguardano la posa di ghiaia nel tratto sottostante l’ascensore. La zona si sta progressivamente trasformando con l’obiettivo di creare una nuova area di balneazione. Il cantiere è visibile e si concentrano le attività di modifica del litorale.