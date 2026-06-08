Interventi per sistemare la spiaggia del Passetto questa mattina il via ai lavori
Questa mattina sono iniziati i lavori di sistemazione della spiaggia del Passetto, ad Ancona. Le attività erano state rimandate alcuni giorni a causa di condizioni meteomarine avverse. Il cantiere è stato avviato nelle prime ore del giorno e riguarda interventi di manutenzione e sistemazione della spiaggia. Le operazioni continuano senza interruzioni, e non sono stati segnalati altri ritardi o problemi legati alle condizioni meteorologiche.
ANCONA - Sono iniziate nelle prime ore della mattinata le attività del cantiere presso la spiaggia del Passetto, rinviate di qualche giorno causa condizioni meteomarine avverse. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale"L’intervento prevede, in sintesi, il livellamento del. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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