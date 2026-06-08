Interventi per sistemare la spiaggia del Passetto questa mattina il via ai lavori

Notizia in breve

Questa mattina sono iniziati i lavori di sistemazione della spiaggia del Passetto, ad Ancona. Le attività erano state rimandate alcuni giorni a causa di condizioni meteomarine avverse. Il cantiere è stato avviato nelle prime ore del giorno e riguarda interventi di manutenzione e sistemazione della spiaggia. Le operazioni continuano senza interruzioni, e non sono stati segnalati altri ritardi o problemi legati alle condizioni meteorologiche.