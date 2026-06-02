Festa della Repubblica al Passetto di Ancona il messaggio di Mattarella | La Costituzione è la nostra casa comune VIDEO

Al Passetto di Ancona, questa mattina, si sono svolte le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Repubblica Italiana. Durante l’evento, è stato proiettato un video con un messaggio del presidente della Repubblica, che ha ricordato come la Costituzione rappresenti la nostra casa comune. La cerimonia è stata caratterizzata da discorsi e momenti di riflessione sui valori di libertà, democrazia e pace.

ANCONA – Il richiamo ai valori della libertà, della democrazia e della pace ha scandito questa mattina le celebrazioni per l'80esimo anniversario della Repubblica Italiana al Monumento ai Caduti del Passetto. Davanti alle autorità civili, militari e religiose della provincia, il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, ha letto il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della ricorrenza nazionale. La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera sulle note dell’Inno di Mameli e con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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Festa della Repubblica, onore ai caduti davanti al Passetto

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