Passeri leader silenzioso | Ora devo blindare il mister Il ritratto | dalla svolta del 23 giugno al tripudio
Il 23 giugno dello scorso anno, Berardino Passeri ha deciso di blindare il suo mister. Da allora, ha mantenuto un ruolo di leader silenzioso, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La sua posizione è rimasta stabile nel tempo, anche durante i momenti più difficili. Recentemente, si è registrato un cambio di rotta che ha portato a un risultato positivo. La sua figura è stata caratterizzata da un impegno costante, senza mai uscire dall’ombra.
ASCOLI Lottare nella tempesta sognando l’arcobaleno. È probabilmente questo il pensiero che ha accompagnato Berardino Passeri quando, il 23 giugno dello scorso anno, decise di rilevare l’Ascoli Calcio. Perché se è vero che le sfide nella vita servono a capire chi si è davvero, l’imprenditore dalle radici picene – con la mamma originaria di Montegallo – ha scelto di mettersi alla prova nel momento più difficile. Le origini «Voglio ringraziare mia madre, mi ha riportato nel Piceno e ho trovato un popolo fantastico- dice Passeri ancora commosso -. Quando sono arrivato ad Ascoli mi hanno chiesto dignità e dall'unione del ds Patti e di mio figlio Andrea è stato partorito Tomei». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Notizie e thread social correlati
Cristante, il leader silenzioso che piace a GasperiniBryan Cristante viene descritto come un calciatore che si distingue per il suo impegno costante e il contributo silenzioso in campo.
Pannella: Uno, nessuno, Radicale. Il 'ritratto' dei leaderUn ritratto di Pannella emerge da una serie di contraddizioni che ne hanno caratterizzato la figura pubblica.
Argomenti più discussi: Passeri, leader silenzioso: Ora devo blindare il mister. Il ritratto: dalla svolta del 23 giugno al tripudio; Sinner, senti Agassi: Se crolli in meno di due ore non ci sono scuse. Deve cambiare qualcosa; Cassonetto della carta in fiamme in Piazza Stamira: l'allarme nel cuore della notte, il sospetto del piromane; Cinghiali e tassi: into the wild ad Ancona.
Passeri, leader silenzioso: Ora devo blindare il mister. Il ritratto: dalla svolta del 23 giugno al tripudio - Facebook facebook
Passeri, leader silenzioso: Ora devo blindare il mister. Il ritratto: dalla svolta del 23 giugno al tripudioASCOLI Lottare nella tempesta sognando l’arcobaleno. È probabilmente questo il pensiero che ha accompagnato Berardino Passeri quando, il ... msn.com