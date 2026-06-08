Il 23 giugno dello scorso anno, Berardino Passeri ha deciso di blindare il suo mister. Da allora, ha mantenuto un ruolo di leader silenzioso, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La sua posizione è rimasta stabile nel tempo, anche durante i momenti più difficili. Recentemente, si è registrato un cambio di rotta che ha portato a un risultato positivo. La sua figura è stata caratterizzata da un impegno costante, senza mai uscire dall’ombra.

ASCOLI Lottare nella tempesta sognando l’arcobaleno. È probabilmente questo il pensiero che ha accompagnato Berardino Passeri quando, il 23 giugno dello scorso anno, decise di rilevare l’Ascoli Calcio. Perché se è vero che le sfide nella vita servono a capire chi si è davvero, l’imprenditore dalle radici picene – con la mamma originaria di Montegallo – ha scelto di mettersi alla prova nel momento più difficile. Le origini «Voglio ringraziare mia madre, mi ha riportato nel Piceno e ho trovato un popolo fantastico- dice Passeri ancora commosso -. Quando sono arrivato ad Ascoli mi hanno chiesto dignità e dall'unione del ds Patti e di mio figlio Andrea è stato partorito Tomei». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Passeri, leader silenzioso: «Ora devo blindare il mister». Il ritratto: dalla svolta del 23 giugno al tripudio

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