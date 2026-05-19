Pannella | Uno nessuno Radicale Il ' ritratto' dei leader
Un ritratto di Pannella emerge da una serie di contraddizioni che ne hanno caratterizzato la figura pubblica. Considerato un uomo del dialogo, viene descritto anche come urticante, e il suo orientamento liberale viene messo in discussione da alcune posizioni. È stato un attivista anticlericale, ma ha espresso una grande ammirazione per il Papa. Questi aspetti si intrecciano in una figura complessa, che ha lasciato tracce nel panorama politico e sociale.
AGI - Uomo del dialogo, anzi no: urticante. Liberale, forse, ma fino a un certo punto. Anticlericale, ma con una grande ammirazione della figura del Papa. Il busto di Marco Pannella non c'è ancora, ma alla Camera dei deputati se ne tratteggia una immagine. Imprecisa, forse contraddittoria, ma non potrebbe essere diversamente data l'onda emotiva prodotta delle celebrazioni dei dieci anni dalla morte. Ci ha provato Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa che con il leader radicale ha combattuto diverse battaglie, da quelle sulla giustizia a quelle per la legalizzazione delle droghe leggere. È per sua iniziativa che si è tenuto il convegno sul leader radicale alla Camera, complice anche la recente uscita del libro di Piero Ignazi, "Marco Pannella, la passione della politica". 🔗 Leggi su Agi.it
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