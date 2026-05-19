Pannella | Uno nessuno Radicale Il ' ritratto' dei leader

Un ritratto di Pannella emerge da una serie di contraddizioni che ne hanno caratterizzato la figura pubblica. Considerato un uomo del dialogo, viene descritto anche come urticante, e il suo orientamento liberale viene messo in discussione da alcune posizioni. È stato un attivista anticlericale, ma ha espresso una grande ammirazione per il Papa. Questi aspetti si intrecciano in una figura complessa, che ha lasciato tracce nel panorama politico e sociale.

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