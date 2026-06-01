Cristante il leader silenzioso che piace a Gasperini

Bryan Cristante viene descritto come un calciatore che si distingue per il suo impegno costante e il contributo silenzioso in campo. A differenza di altri, il suo ruolo non si basa sui gol o sugli assist, ma sulla presenza quotidiana e sulla continuità nel lavoro. Questa caratteristica gli ha fatto guadagnare l'apprezzamento di un allenatore noto per valorizzare i giocatori dediti e affidabili.

Ci sono giocatori che fanno parlare di sé per i gol, altri per gli assist. Poi ci sono calciatori come Bryan Cristante, il cui contributo si misura soprattutto attraverso il lavoro quotidiano e la continuità. Nella stagione appena conclusa, il centrocampista della Roma ha percorso 412 chilometri in 37 partite (Fonte: Lega Serie A ), a testimonianza della sua importanza nella mediana giallorossa. La prossima stagione, Bryan continuerà ad essere uno dei punti cardine della rosa di Gasperini, il giusto premio per un professionista serio e dedito al lavoro come lui. Un riferimento in mezzo al campo. Il numero 4 giallorosso è stato uno dei giocatori più utilizzati della stagione in casa Roma e, ancora una volta, ha garantito equilibrio ed affidabilità. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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