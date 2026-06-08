Pasini è il nuovo sindaco di Vignola il ballottaggio conferma il successo del centrodestra

Il centrodestra ha confermato la vittoria nel ballottaggio a Vignola, eleggendo Pasini come nuovo sindaco. La scelta dei cittadini è stata netta, garantendo a Pasini un mandato di cinque anni. La vittoria si è concretizzata con una maggioranza consistente, confermando il favore verso il candidato e il gruppo politico di riferimento. Nessun dettaglio sulle percentuali di voto o sui dati precisi, ma la vittoria è stata chiara e definitiva.

I cittadini di Vignola hanno scelto in modo inequivocabile la loro nuova guida per i prossimi cinque anni. A seguito delle operazioni di voto per il turno di ballottaggio - dopo aver sfiorato la vittoria al primo turno - Angelo Pasini ha conquistato la fascia tricolore trionfando sulla sfidante. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Risultati Elezioni comunali 2026: Sindaco, i primi dati reali, chi ha vinto e chi ha perso

Notizie e thread social correlati

Nuovo sindaco di Vignola, risultati in diretta del ballottaggio tra Angelo Pasini ed Emilia MuratoriAlle 15 di oggi si sono chiusi i 23 seggi di Vignola e sono iniziate le operazioni di scrutinio del ballottaggio tra Angelo Pasini ed Emilia Muratori.

Ballottaggio Vignola, fac-simile della scheda elettorale e guida al voto per la sfida che elegge il nuovo sindacoA Vignola si avvicina il momento del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco.

Temi più discussi: Il presidente Pasini dopo il ko in finale contro l’Ascoli: Stagione da 9, l’anno prossimo partiremo per vincere. Riporteremo la V bianca ma la società si chiamerà sempre Union Brescia; Applia coesa per affrontare il mercato. Pasini: Gli elettrodomestici protagonisti della transizione ecologica; PROVINCIA DI VERONA, PASINI SCEGLIE I SUOI VICEPRESIDENTI: LONGHI VICARIO ACCANTO A TRENTINI E NEGRINI; Brescia Calcio, il progetto Pasini incassa il sostegno di A2A.

Nuovo sindaco di Vignola, risultati in diretta del ballottaggio tra Angelo Pasini ed Emilia MuratoriAlle 15 si sono chiusi i 23 seggi e sono iniziate le operazioni di scrutinio. Qui il risultato in diretta della sfida il candidato del centrodestra e la prima cittadina uscente di centrosinistra ... msn.com

Complimenti al nuovo rettore, buon lavoro a Marco Sgarbi! Ma la festa è qui! Perdere alla grande, più di 300 voti, fiero di voi, fiero di Giacomo Pasini! #Grazie @CaFoscari @DipEcoUnive x.com

Prima seduta per il nuovo consiglio della Provincia di Verona: nominati i vicepresidentiSi è insediato ufficialmente, con la convalida degli eletti, il nuovo consiglio provinciale di Verona dopo le elezioni dello scorso 17 maggio. veronaoggi.it