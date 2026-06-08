nuovo sindaco di vignola risultati in diretta del ballottaggio tra angelo pasini ed emilia muratori

Alle 15 di oggi si sono chiusi i 23 seggi di Vignola e sono iniziate le operazioni di scrutinio del ballottaggio tra Angelo Pasini ed Emilia Muratori. I risultati vengono comunicati in tempo reale e aggiornati continuamente. Non sono ancora stati resi noti i dati definitivi sulla vittoria del nuovo sindaco. La città aspetta l’esito ufficiale delle operazioni di voto.

Vignola (Modena), 8 giugno 2026 – I 23 seggi di Vignola si sono chiusi alle 15 di oggi e, subito dopo, sono iniziate le operazioni di scrutinio, che possiamo seguire in diretta con l’aggiornamento di questo articolo. Sul piatto c’è il nuovo sindaco di Vignola che è stato scelto nel ballottaggio del 7-8 giugno tra Angelo Pasini (centrodestra) e la sindaca uscente Emilia Muratori (centrosinistra), dopo il nulla di fatto nel primo turno del 24-25 maggio scorso. L’ affluenza delle 23, l’ultima della prima giornata del voto, è stata del 41,54%, contro il 45,30% del primo turno alla stessa ora. Il dato definitivo dei votanti si potrà conoscere oggi nel corso del pomeriggio I risultati in diretta del ballottaggio di Vignola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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