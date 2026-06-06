ballottaggio vignola fac simile della scheda elettorale e guida al voto per la sfida che elegge il nuovo sindaco

A Vignola si avvicina il momento del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco. Sono state distribuite le schede elettorali e sono disponibili le guide al voto per aiutare gli elettori a conoscere le modalità di voto e i candidati in corsa. La consultazione si svolgerà nei seggi predisposti nel centro abitato, con orari definiti dalle autorità locali. La data del secondo turno è fissata per il 6 giugno.

Vignola (Modena), 6 giugno 2026 – A Vignola si entra nella fase decisiva delle elezioni comunali. Domenica 7 e lunedì 8 giugno gli elettori vignolesi saranno infatti chiamati a scegliere il nuovo sindaco tra Angelo Pasini (centrodestra e liste civiche) ed Emilia Muratori (centrosinistra e liste civiche). Dopo il primo turno nessuna alleanza con le altre due liste escluse al primo turno: quella di Roberto Adani ed Enzo Cavani. Come funziona il ballottaggio tra Pasini e Muratori. Dopo un primo turno che ha visto Pasini sfiorare il 48% (47,89%) dei consensi e Muratori poco al di sotto del 32% (31,70 %), si ripartirà da zero a zero e vincerà chi, semplicemente, prenderà un voto in più dell’avversario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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