Tacconi Catarella e la Nazionale attori a Sciacca | torna il Triangolare del cuore tra calcio e solidarietà
Sciacca si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’anno tra sport, spettacolo e solidarietà. Sabato 30 maggio, dalle 18,30, lo stadio comunale Luigi Gurrera ospiterà il “Triangolare del cuore”, evento patrocinato dal Comune di Sciacca e dedicato alla memoria di Giovanni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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