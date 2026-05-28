Tacconi Catarella e la Nazionale attori a Sciacca | torna il Triangolare del cuore tra calcio e solidarietà

Da agrigentonotizie.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sciacca si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più attese dell’anno tra sport, spettacolo e solidarietà. Sabato 30 maggio, dalle 18,30, lo stadio comunale Luigi Gurrera ospiterà il “Triangolare del cuore”, evento patrocinato dal Comune di Sciacca e dedicato alla memoria di Giovanni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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