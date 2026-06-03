La Partita del Cuore al Francioni | la Nazionale italiana Attori sfida i vigili del fuoco di Latina
Allo stadio Francioni di Latina si svolge la Partita del Cuore 2026, intitolata “Dal Red Carpet al Campo” e prevista per venerdì 5 giugno a partire dalle 10. La partita vede la Nazionale italiana Attori sfidare i vigili del fuoco locali.
Allo stadio Francioni di Latina si gioca la Partita del Cuore 2026. E’ ormai tutto pronto per “Dal Red Carpet al Campo” in programma venerdì 5 giugno dalle 10.00 che vedrà sfidarsi la Nazionale italiana Attori e i Vigili del Fuoco di Latina.La prima edizione dell’evento nasce dall’impegno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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