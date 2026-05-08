La corsa a Palazzo dei Giganti | le priorità del candidato sindaco Michele Sodano
In vista delle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio, si sono svolti incontri con i quattro candidati alla carica di sindaco della città dei Templi. Tra loro, il candidato sostenuto da diverse forze di centrodestra, tra cui partiti di area nazionale e regionali, e altri che presentano programmi e alleanze diverse. La redazione di AgrigentoNotizie ha raccolto le posizioni e le priorità di ciascun candidato, offrendo uno spaccato delle sfide in campo.
In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città dei Templi: Dino Alonge sostenuto da Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc; Giuseppe.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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