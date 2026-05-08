La corsa a Palazzo dei Giganti | le priorità del candidato sindaco Michele Sodano

In vista delle elezioni comunali in programma il 24 e 25 maggio, si sono svolti incontri con i quattro candidati alla carica di sindaco della città dei Templi. Tra loro, il candidato sostenuto da diverse forze di centrodestra, tra cui partiti di area nazionale e regionali, e altri che presentano programmi e alleanze diverse. La redazione di AgrigentoNotizie ha raccolto le posizioni e le priorità di ciascun candidato, offrendo uno spaccato delle sfide in campo.

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In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città dei Templi: Dino Alonge sostenuto da Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti (Mpa), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Forza Azzurri e Udc; Giuseppe.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Dino AlongeIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città... La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Luigi GentileIn vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, la redazione di AgrigentoNotizie ha incontrato i quattro candidati a sindaco della città... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La corsa a Palazzo dei Giganti: le priorità del candidato sindaco Peppe Di Rosa; Elezioni, ecco i candidati al Consiglio comunale di Casa Riformista a supporto di Michele Sodano; Il piano quinquennale di Sodano per fermare la fuga dei giovani da Agrigento e ricostruire la credibilità amministrativa; Elezioni, ecco i candidati al Consiglio comunale del Pd-Agrigento in movimento a supporto di Michele Sodano. Michele Sodano rompe gli indugi: ecco la lista Controcorrente e la squadra di governo per la cittàAnnunciato anche un team di esperti di altissimo profilo: sociologi, ingegneri e premiati professionisti del cinema pronti a ridisegnare i servizi e la mobilità ... lasicilia.it Michele Sodano presenta la sua lista ma anche un comitato tecnico-scientifico: Eccellenze per rilanciare AgrigentoIl candidato sindaco del Campo Largo annuncia una squadra supplementare, che lavorerà a titolo gratuito, di professionisti e accademici a supporto della potenziale Giunta: Serve una svolta dopo ann ... agrigentonotizie.it Michele Sodano - facebook.com facebook