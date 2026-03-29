Durante un comizio, il candidato sindaco ha accusato alcuni esponenti politici di aver fatto parte del sistema che ha gestito la città in passato, evidenziando come molti di loro si ripresentino con le stesse caratteristiche di sempre. Ha inoltre commentato che le recenti candidature sembrano confermare come, nonostante le promesse di novità, si tratti di una continuità con il passato.

“C’è chi oggi prova a presentarsi come nuovo, come alternativa, come cambiamento. Ma basta guardare la storia recente di Agrigento per capire che siamo davanti agli stessi protagonisti, agli stessi metodi e agli stessi risultati fallimentari.” Lo dichiara il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, intervenendo nel dibattito politico in vista delle prossime amministrative. “Da Michele Sodano a Calogero Sodano, fino a Lillo Firetto: cambia la collocazione politica, ma non cambia la sostanza. Sono tutti parte di quel sistema che da anni governa – male – la città.” “NOI LO ABBIAMO DENUNCIATO, LORO LO HANNO COSTRUITO”Di Rosa rivendica un percorso preciso, fatto di denunce pubbliche e battaglie concrete:“Non siamo nati oggi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Elezioni, il candidato sindaco Di Rosa a muso duro: "Da Michele e Lillo Sodano fino a Lillo Firetto: tutti parte del sistema che governa male la città"

Articoli correlati

Leggi anche: Elezioni, scacco matto del Centrodestra: Lillo Firetto è il candidato sindaco unitario

Michele Sodano sembra unire i Progressisti, Centrodestra in tilt su Lillo Sodano e rispunta il nome di FirettoSi prevedono scenari nuovi, e probabilmente definitivi, per l’elezione del sindaco di Agrigento sia nel Centrosinistra che nel Centrodestra.

Tutto quello che riguarda Lillo Sodano

Temi più discussi: A due mesi dal voto Firetto aggrega il Centrodestra, Sodano rompe e corre solo; Il j'accuse di Lillo Sodano: Io mi candido a sindaco lo stesso, nel centrodestra logiche deteriori; L’ultimatum di Sodano resta senza risposta: i partiti del Centrodestra a caccia di un volto civico; Centrodestra, Sodano balla da solo: Basta immobilismo, pronto a candidarmi.

Il j'accuse di Lillo Sodano: «Io mi candido a sindaco lo stesso, nel centrodestra logiche deteriori»Svolta nelle Amministrative di Agrigento, con l'ex prima cittadino e ex senatore che annuncia la discesa in campo ... lasicilia.it

L’enigma Lillo Sodano agita il Centrodestra: tra conferme sospese e il rischio di un piano BIl leader degli Autonomisti, Roberto Di Mauro, rimanda ogni verdetto sulla corsa alla poltrona di Palazzo dei Giganti a dopo la consultazione referendaria. L'ex primo cittadino fa sapere di avere chie ... agrigentonotizie.it

Amministrative Agrigento, Lillo Sodano rompe gli indugi: “Valuto una candidatura alternativa all’immobilismo” “Prendo atto della mancata volontà di tutti i partiti del centrodestra di convergere su un progetto che abbia Agrigento al centro, davvero”. A dirlo è l’ex - facebook.com facebook