Parte il restauro di tre dipinti amati dalla comunità di San Giovanni

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di restauro di tre dipinti molto apprezzati dalla comunità di San Giovanni. L’intervento riguarda una tela secentesca raffigurante l’Adorazione dei Pastori, promossa dall’Associazione Giuseppe Bovara con il supporto di altre realtà locali. Le opere erano state segnalate come bisognose di intervento e ora saranno sottoposte a interventi di conservazione. I lavori dureranno alcuni mesi e sono finalizzati a preservare le testimonianze artistiche del patrimonio cittadino.