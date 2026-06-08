Parte il restauro di tre dipinti amati dalla comunità di San Giovanni

Da leccotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i lavori di restauro di tre dipinti molto apprezzati dalla comunità di San Giovanni. L’intervento riguarda una tela secentesca raffigurante l’Adorazione dei Pastori, promossa dall’Associazione Giuseppe Bovara con il supporto di altre realtà locali. Le opere erano state segnalate come bisognose di intervento e ora saranno sottoposte a interventi di conservazione. I lavori dureranno alcuni mesi e sono finalizzati a preservare le testimonianze artistiche del patrimonio cittadino.

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Nello scorso 2025 l’Associazione Giuseppe Bovara, assieme all’aiuto e al concreto sostegno di numerose altre realtà associative del territorio di Lecco che hanno a cuore la tutela del patrimonio d’arte cittadino, ha promosso il restauro della tela secentesca dell’Adorazione dei Pastori di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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