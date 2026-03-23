San Giovanni Decima e Tor Marancia | taglio del nastro per tre nuove Case della Comunità

Il presidente Rocca ha festeggiato la fine dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento nei tre "hub". Ecco quali sono i servizi ora a disposizione per i cittadini Un taglio del nastro “in presenza” e due “virtuali”. Sono state in tutto tre le nuove “Case della Comunità” che, nel quadrante sud di Roma, hanno potuto beneficiare degli interventi di ammodernamento messi in campo con i fondi del PNRR. A San Giovanni e più precisamente al civico 2 di via Monza, il presidente della regione Francesco Rocca, insieme al direttore generale dell’Asl Rm2 Francesco Amato e al minisindaco Francesco Laddaga, ha tenuto a battesimo la nuova struttura. Più tardi, grazie a un videocollegamento, il governatore del Lazio ha potuto inaugurare anche l’hub “Casale de Merode”, a Tor Marancia e l’hub “Decima Torrino” in via Camillo Sabatini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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