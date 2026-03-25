Decima Torrino Tuscolano e San Giovanni | aperte tre nuove Case della Comunità

A Roma sono state inaugurate tre nuove Case della Comunità situate nei quartieri Decima Torrino, Tuscolano e San Giovanni. Le strutture rappresentano un’estensione dei servizi sanitari di prossimità, offrendo assistenza alle persone che vivono nelle aree di riferimento. La cerimonia di apertura si è svolta il 25 marzo 2026, coinvolgendo rappresentanti delle autorità locali e del settore sanitario.

Roma, 25 marzo 2026 – A Roma si amplia la rete dei presidi sanitari di prossimità con l’apertura di tre nuove Case della Comunità. Le strutture inaugurate sono l’HUB Tuscolano in via Monza 2, nel Municipio VII, l’HUB Casale de Merode in via Casale de Merode 8, a Tor Marancia, e l’HUB Decima Torrino in via Camillo Sabatini, nel Municipio IX. Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al direttore generale della Asl Roma 2, Francesco Amato, ha tagliato il nastro della sede del Tuscolano. In videocollegamento sono state presentate anche le altre due strutture di Casale de Merode e Decima Torrino. Le ristrutturazioni e l’ammodernamento delle tre Case della Comunità sono state finanziate attraverso i fondi del Pnrr. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Continuiamo ad ampliare la rete dei presidi sanitari di prossimità, aperti a tutti. Oggi a Roma abbiamo inaugurato tre nuove Case della Comunità: Tuscolano, Casale de Merode a Tor Marancia e Decima Torrino. Al loro interno servizi specialistici e diagnostici, - facebook.com facebook

Inaugurata la Casa di Comunità Decima - Torrino a vle Camillo Sabatini . Servizi sanitari pubblici sul territorio e integrazione socio sanitaria . Da sabato ambulatorio #ambufest anche pediatrico ( aperto sabato e domenica) #SSN Regione Lazio Asl Roma 2 x.com