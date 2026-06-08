Parla Gattinoni | Un onore guidare Lecco

Notizia in breve

Il sindaco uscente di Lecco ha ringraziato chi lo ha sostenuto, commentando il risultato delle urne dopo il ballottaggio. Ha sottolineato il lavoro svolto negli ultimi cinque anni, evidenziando impegno, cura e passione condivisi. Dopo aver ricevuto un lungo applauso, ha espresso il suo onore nel guidare la città, anche se non è stato eletto nuovamente. La sua dichiarazione si è concentrata sul percorso compiuto e sull’affetto ricevuto dalla comunità.