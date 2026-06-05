Ballottaggio Lecco | il Movimento 5 Stelle sostiene Mauro Gattinoni

In vista del secondo turno delle elezioni comunali a Lecco, il Movimento 5 Stelle ha annunciato il proprio supporto a Mauro Gattinoni come candidato sindaco. La decisione è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale del movimento.

In vista del ballottaggio per l'elezione del Sindaco di Lecco, il Movimento 5 Stelle esprime il proprio sostegno a Mauro Gattinoni.Pur nella consapevolezza che non vi sia una totale sovrapposizione tra i rispettivi programmi e le rispettive sensibilità politiche, riteniamo che le proposte e la. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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