Lecco 2031 I sindaci del territorio per Mauro Gattinoni
A Lecco e nei comuni vicini si susseguono incontri e iniziative in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. I sindaci del territorio partecipano a incontri pubblici e dibattiti per presentare le loro proposte e rispondere alle domande dei cittadini. L’atmosfera è quella di un periodo di confronto diretto tra amministratori e residenti, con l’obiettivo di discutere i temi più rilevanti per il futuro della città e dei comuni limitrofi.
Continuano in città gli eventi elettorali in vista del voto del 24 e 25 maggio, un appuntamento verità sempre più vicino. Sabato 16 maggio alle ore 18.30 in piazza Stoppani, sul lungolago di Lecco, avrà luogo l’incontro pubblico dal titolo “Lecco 2031. I sindaci del territorio per Mauro.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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