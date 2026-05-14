Lecco 2031 I sindaci del territorio per Mauro Gattinoni

A Lecco e nei comuni vicini si susseguono incontri e iniziative in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. I sindaci del territorio partecipano a incontri pubblici e dibattiti per presentare le loro proposte e rispondere alle domande dei cittadini. L’atmosfera è quella di un periodo di confronto diretto tra amministratori e residenti, con l’obiettivo di discutere i temi più rilevanti per il futuro della città e dei comuni limitrofi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Continuano in città gli eventi elettorali in vista del voto del 24 e 25 maggio, un appuntamento verità sempre più vicino. Sabato 16 maggio alle ore 18.30 in piazza Stoppani, sul lungolago di Lecco, avrà luogo l’incontro pubblico dal titolo “Lecco 2031. I sindaci del territorio per Mauro.🔗 Leggi su Leccotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gattinoni suona la sveglia a Salvini: "Stanchi di aspettare la corsia in uscita da Lecco del Quarto Ponte"Mentre il tema viabilità resta uno dei più caldi del momento e della campagna elettorale, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni va al contrattacco e... Pd Lecco: Gattinoni guida 32 candidati verso il futuroLa presentazione della lista del Partito Democratico per le elezioni comunali di Lecco, fissate per il 24 e il 25 maggio, si è svolta questa mattina... Temi più discussi: Lecco 2031. I sindaci del territorio per Mauro Gattinoni; PD CITTÀ DI LECCO: UNA SETTIMANA DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA RICANDIDATURA DEL SINDACO MAURO GATTINONI; A Lecco arrivano Schlein e sindaci per fare campagna pro Gattinoni - Politica - Home; Elezioni 2026. I prossimi appuntamenti a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni. A Lecco arrivano Schlein e sindaci per fare campagna pro GattinoniLecco (Lècch) – A sostenere la campagna elettorale di Mauro Gattinoni arrivano in città i sindaci del lecchese e la segretaria del Pd. Elly Schlein sarà a Lecco giovedì 21 maggio, mentre la ... corrieredilecco.it Elezioni Lecco 2026, la guida. Candidati, liste e come si votaFilippo Boscagli, esponente del centrodestra lecchese ed ex assessore regionale, è il candidato del centrodestra con 4 liste: Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e la lista civica Filippo Boscagli ... money.it