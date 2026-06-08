La procura di Nanterre ha fermato lunedì il cantante e attore francese Patrick Bruel con l’accusa di violenza sessuale. La decisione è stata presa in seguito a un’indagine in corso. Non sono state rilasciate ulteriori dettagli sulle accuse o sui procedimenti legali in atto. La notizia ha suscitato attenzione sui media locali, mentre il cantante resta in stato di fermo in attesa di eventuali sviluppi.

La procura di Nanterre lunedì ha posto in stato di fermo Patrick Bruel, noto cantante a attore francese, per accuse di violenza sessuale. Il sessantasettenne, divenuto noto soprattutto in Francia e nei paesi francofoni, adesso dovrà rispondere ai fatti portati all’attenzione della giustizia. Le autorità che si occupano delle indagini stanno attualmente interrogando l’uomo presso la sede del 1° distretto della Polizia Giudiziaria di Parigi. Tra le possibili vittime di Patrick Bruel figura anche Flavie Flament. La procura di Nanterre ha dichiarato attraverso un comunicato i recenti sviluppi che vedono coinvolto Patrick Bruel, come precedentemente annunciato da franceinfo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Parigi, Patrick Bruel in stato di fermo: l’uomo è accusato di violenza sessuale

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La chute de Patrick Bruel : il est rattrapé par la police

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