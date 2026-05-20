Un noto cantante è stato convocato come testimone in un procedimento legale che vede coinvolto uno stilista di fama internazionale, ex direttore creativo di due importanti case di moda. L’accusa contro lo stilista riguarda un episodio di presunta violenza sessuale e l’uso di sostanze stupefacenti ai danni di un modello. La testimonianza del cantante si inserisce nel quadro di un procedimento in cui sono già emersi dettagli riguardanti le accuse mosse dall’accusatore.

Mahmood è stato chiamato per testimoniare nel processo che coinvolge Riccardo Tisci, stilista italiano ed ex direttore creativo di Givenchy e Burberry, accusato dal modello Patrick Cooper di averlo drogato e in seguito aggredito sessualmente. Mahmood chiamato a testimoniare. Lo riportano le principali agenzie di stampa, secondo cui Mahmood sarebbe stato chiamato a deporre in quanto testimone oculare. Il cantante infatti era presente nella serata in cui sarebbe avvenuto l’incontro fra Riccardo Tisci e Patrick Cooper. “È stato Mahmood ad avermi portato l’unico drink che ho bevuto, credo ci fosse qualche tipo di droga dentro perché non ci possono essere altre spiegazioni per il mio blackout. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stilista accusato di violenza sessuale: Mahmood chiamato a testimoniare

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Mahmood chiamato a testimoniare nel procedimento che coinbolge lo stilista Tisci

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