Pareggio tra Italposa Forlì e Mkf Saronno | classifica invariata ai vertici della serie A1
La partita tra Italposa Forlì e Mkf Saronno si è conclusa con un pareggio. La terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A1 si è chiusa senza modifiche alla classifica dei vertici. Nessuna delle due squadre ha ottenuto il risultato pieno. La classifica rimane invariata.
Si chiude con un pareggio la terza giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di softball Serie A1 tra Italposa Forlì e Mkf Saronno. Le posizioni di vertice della classifica restano immutate: Forlì consolida il secondo posto mantenendo il vantaggio sulle varesine, mentre la capolista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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