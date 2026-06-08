Pareggio tra Italposa Forlì e Mkf Saronno | classifica invariata ai vertici della serie A1

Notizia in breve

La partita tra Italposa Forlì e Mkf Saronno si è conclusa con un pareggio. La terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie A1 si è chiusa senza modifiche alla classifica dei vertici. Nessuna delle due squadre ha ottenuto il risultato pieno. La classifica rimane invariata.