Softball | Bollate non sbaglia nel sabato di Serie A1 bene Forlì e Saronno
Nel sabato della Serie A1 di softball, la squadra di Bollate ha conquistato uno sweep contro Collecchio, confermando la propria posizione in vetta alla classifica. La partita si è conclusa senza complicazioni per le detentrici del titolo, che hanno affrontato con successo l'incontro. Anche Forlì e Saronno hanno ottenuto risultati positivi, continuando a mantenere un buon ritmo nel campionato. La giornata si è chiusa con Bollate che ha consolidato il suo percorso nel massimo campionato nazionale.
Si conclude con lo sweep della Quick Mill Bollate il sabato dedicato alla Serie A1 2026 di softball. Le detentrici del titolo si sono infatti liberate agilmente di Collecchio procedendo così a passo spedito il proprio cammino al vertice della classifica. Nello specifico le lombarde hanno lasciato a zero la Bertazzoni, vincendo gara-1 per 9-0 e per 11-0 gara-2. Cammino simile quello della Italposa Forlì, capace di superare due volte l’Itas Mutua di Rovigo prima per 13-0 e poi, in una gara-2 più combattuta, per 4-0. Sorride anche la MKF Saronno, abile a battere le Rheavendors Caronno per 7-4 e per 4-0. Si sono divise la posta invece le Thunders e Macerata. 🔗 Leggi su Oasport.it
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