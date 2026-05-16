Softball | Bollate non sbaglia nel sabato di Serie A1 bene Forlì e Saronno

Nel sabato della Serie A1 di softball, la squadra di Bollate ha conquistato uno sweep contro Collecchio, confermando la propria posizione in vetta alla classifica. La partita si è conclusa senza complicazioni per le detentrici del titolo, che hanno affrontato con successo l'incontro. Anche Forlì e Saronno hanno ottenuto risultati positivi, continuando a mantenere un buon ritmo nel campionato. La giornata si è chiusa con Bollate che ha consolidato il suo percorso nel massimo campionato nazionale.

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