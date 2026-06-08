Parco Marittimo e riqualificazione del waterfront | dalla Regione oltre 7 milioni per Ravenna e Cervia

Notizia in breve

La Regione ha stanziato oltre 7 milioni di euro per interventi di riqualificazione sulla Riviera ravennate. Sono previsti lavori di restyling del Parco Marittimo di Marina di Ravenna e Punta Marina, oltre alla riqualificazione del waterfront di Milano Marittima. I fondi saranno utilizzati per migliorare le aree pubbliche e promuovere la rigenerazione urbana lungo la costa. I lavori sono stati approvati e sono in fase di avvio.