Parco Marittimo e riqualificazione del waterfront | dalla Regione oltre 7 milioni per Ravenna e Cervia
La Regione ha stanziato oltre 7 milioni di euro per interventi di riqualificazione sulla Riviera ravennate. Sono previsti lavori di restyling del Parco Marittimo di Marina di Ravenna e Punta Marina, oltre alla riqualificazione del waterfront di Milano Marittima. I fondi saranno utilizzati per migliorare le aree pubbliche e promuovere la rigenerazione urbana lungo la costa. I lavori sono stati approvati e sono in fase di avvio.
Dal Parco Marittimo di Marina di Ravenna e Punta Marina al nuovo waterfront di Milano Marittima. Sono questi gli interventi di restyling e rigenerazione urbana che interessano la Riviera ravennate finanziati dalla Regione. Misure che fanno parte dei dieci progetti di riqualificazione finanziati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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