Al via la riqualificazione della villa comunale di Castel Frentano intervento da 1,5 milioni dalla Regione

Sono iniziati i lavori di riqualificazione della villa comunale nel comune di Castel Frentano, con un investimento di 1,5 milioni di euro finanziato dalla Regione. L’intervento prevede interventi di miglioramento delle strutture e della sicurezza dell’area verde, destinata a essere riqualificata per favorire attività ricreative e incontri pubblici. La fase dei lavori è stata avviata ufficialmente con una cerimonia alla presenza delle autorità locali.

Sono partiti ufficialmente a Castel Frentano gli interventi di riqualificazione urbana. "Oggi diamo il via alla riqualificazione della villa Comunale di Castel Frentano, una bellissima area verde per vivere appieno, e in modo sicuro, piacevoli momenti di svago e condivisione. Tra questo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Naro, 50 mila euro per la villa comunale: fondi dalla Regione per la riqualificazione del verdeIl Comune di Naro ottiene un finanziamento da 50 mila euro destinato alla riqualificazione della villa comunale. Case popolari, completata la riqualificazione di 30 alloggi: un intervento da 1,7 milioni di euro“Quello che oggi portiamo a termine – dichiara Barattoni – è un importante lavoro di ammodernamento e di efficientamento di un gruppo di edifici di... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Castel Frentano, al via i lavori nella Villa Comunale; Intervento di riqualificazione atteso da decenni a Castel Frentano; Castel Frentano, parte la rinascita della Villa Comunale: un progetto da oltre 300mila euro ridisegna il cuore verde del paese; Castel Frentano: Riqualificazione urbana della Villa Comunale con interventi strutturali e pista ciclabile da 1,5 milioni di euro. Provinciale, riqualificazione al via: Garantire la sicurezza di chi guidaLe critiche condizioni della Sp31 via Larga, arteria già nota alle cronache per una serie di gravi incidenti con conseguenze anche mortali, hanno unito nell’appello bipartisan tutti gli esponenti ... ilrestodelcarlino.it Si vola in Finale ... U19 - Trofeo Abruzzo, con una doppietta di Jacopo Di Blasio, i ragazzi di mister Stella strappano il biglietto per la finale. ---- • Castrum Silvi 2 • Virtus Castel Frentano 0 ---- - facebook.com facebook