Parco eolico del Poggio Tre Vescovi la Provincia ribadisce il no | Incompatibile con il territorio

La Provincia di Rimini ha ribadito il suo diniego all’installazione del parco eolico sul Poggio Tre Vescovi. Ha inviato le proprie osservazioni al ministero dell’Ambiente e alla Regione Emilia-Romagna, sottolineando che l’impianto risulta incompatibile con il territorio. La decisione segue il procedimento avviato per l’autorizzazione dell’impianto, che ha suscitato diverse opposizioni. La Provincia ha confermato la propria posizione senza ulteriori dettagli o motivazioni aggiuntive.

La Provincia di Rimini ha inviato le proprie osservazioni al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla Regione Emilia-Romagna sul procedimento relativo all’impianto eolico "Poggio Tre Vescovi". Si tratta dell’impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile mediante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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