Energas la Regione Puglia ribadisce il no | Un progetto vecchio rischioso fuori dal tempo e dai bisogni del territorio

La Regione Puglia ha ribadito la propria opposizione alla realizzazione del deposito costiero di GPL a Manfredonia, definendo il progetto come datato, rischioso e non in linea con le esigenze del territorio. La posizione regionale si mantiene ferma, evidenziando la contrarietà ufficiale alla proposta, che viene considerata incompatibile con le caratteristiche e le necessità locali. La questione è al centro di un dibattito che coinvolge diverse parti interessate.

La Regione Puglia conferma la propria contrarietà al deposito costiero di GPL a Manfredonia. Lo ha ribadito, oggi, l’assessore regionale alle Infrastrutture Raffaele Piemontese al ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, al termine della riunione convocata con il Comune di Manfredonia, a Roma, per arrivare a una posizione definitiva sul progetto di deposito proposto da Energas. La posizione che la Regione Puglia ha ribadito, rispetto al diniego di parere favorevole già manifestato nel 2021, si basa su una serie di motivi concreti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Energas, la Regione Puglia ribadisce il no: “Un progetto vecchio, rischioso, fuori dal tempo e dai bisogni del territorio” Energas Manfredonia, il no della Regione Puglia. Le parole di Piemontese Notizie correlate Leggi anche: La Marca in video: “Manfredonia ribadisce il suo No ad Energas” Energas a Manfredonia: no della Regione Puglia al deposito costiero Gpl più grande d'EuropaLa Regione Puglia conferma la propria contrarietà al deposito costiero di Gpl a Manfredonia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Comunità energetiche rinnovabili: aumentano i fondi; Frana in Molise, Decaro 'Puglia isolata, si strutturano piani emergenza'; Povertà energetica: in Puglia 302 mila famiglie non in grado di sostenere spese per luce e riscaldamento; Caro-bollette e carburanti alle stelle, Puglia la regione con più poveri: oltre 300mila famiglie faticano a sostenere le spese. Energas, la Regione Puglia ribadisce il no: Un progetto vecchio, rischioso, fuori dal tempo e dai bisogni del territorioEnergas, la Regione Puglia ribadisce il no: Un progetto vecchio, rischioso, fuori dal tempo e dai bisogni del territorio La Regione Puglia conferma la ... ilsipontino.net MANFREDONIA ENERGAS Manfredonia, il comitato NO ENERGAS: Manfredonia non permetterà l’installazione del depositoLe associazioni e i comitati contrari all’opera, attivi da oltre 27 anni, hanno ribadito la loro posizione attraverso una nota ... statoquotidiano.it +++ RUDUZIONE LISTE D'ATTESA SANITÁ, I RUSULTATI POSITIVI IN TERMINI NUMERICI SPIEGATI DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA ANTONIO DECARO+++ Dichiarazione del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro sui risultati dei facebook Si è conclusa con esito positivo, nonostante le forti raffiche di vento, l’esercitazione operativa svoltasi a Polignano a Mare nell’ambito del progetto europeo HANDY, promossa dalla Sezione Protezione Civile della Regione Puglia in occasione... x.com