Parco eolico a Tuscania Zelli risponde a Panunzi | Nessuna lezione dal Pd che ha devastato la provincia

Notizia in breve

Zelli ha risposto a Panunzi riguardo al progetto del parco eolico di Montebello a Tuscania, affermando che il Partito Democratico non ha nulla da insegnare, criticando la gestione passata della provincia. La discussione si concentra sulle decisioni e le responsabilità legate allo sviluppo del parco eolico, con tensioni evidenti tra le parti politiche coinvolte. La polemica si inserisce nel dibattito locale sul futuro energetico e sui progetti ambientali.