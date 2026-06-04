Parco eolico a Tuscania Zelli risponde a Panunzi | Nessuna lezione dal Pd che ha devastato la provincia
Zelli ha risposto a Panunzi riguardo al progetto del parco eolico di Montebello a Tuscania, affermando che il Partito Democratico non ha nulla da insegnare, criticando la gestione passata della provincia. La discussione si concentra sulle decisioni e le responsabilità legate allo sviluppo del parco eolico, con tensioni evidenti tra le parti politiche coinvolte. La polemica si inserisce nel dibattito locale sul futuro energetico e sui progetti ambientali.
Intorno al progetto del parco eolico di Montebello a Tuscania, la più classica delle polemiche politiche. Nella giornata di ieri, Enrico Panunzi, vicepresidente del consiglio regionale ed esponente del Pd, ha presentato la mozione per invitare la giunta della Pisana ad “esprimere parere contrario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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