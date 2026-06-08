Parco del Trebbia si rafforza il dialogo tra TrebbiaLab ed Ente Parchi del Ducato

Il 28 maggio a Gossolengo si è svolto un incontro tra rappresentanti di TrebbiaLab e dell’Ente Parchi del Ducato, con la partecipazione della direttrice e di tecnici dell’ente.

Nella mattinata del 28 maggio a Gossolengo si è svolto un incontro tra i rappresentanti del gruppo di lavoro TrebbiaLab e una delegazione dell’Ente Parchi del Ducato rappresentata dalla direttrice Marcella Ghiretti e dai tecnici dell’ente Stefano Porta, Giuliano Gandolfi e Doriano Rivieri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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