Parco del Trebbia | si decide il futuro tra criticità e nuove regole

Martedì 14 aprile alle 21, presso il centro civico di Gossolengo, si terrà un incontro pubblico per discutere del futuro del Parco del Trebbia. L’appuntamento si svolge in un contesto di criticità legate alla gestione dell’area e sarà l’occasione per presentare nuove regole e soluzioni possibili. La riunione è aperta a tutti i cittadini interessati a conoscere gli sviluppi e le proposte riguardanti il parco.

Martedì 14 aprile, alle ore 21, il centro civico di Gossolengo (ex biblioteca) ospiterà un confronto pubblico dedicato al destino del Parco del Trebbia. L’iniziativa, organizzata dall’associazione EcoEducando, nasce dal progetto TrebbiaLab e mira a trasformare le istanze raccolte sul campo in proposte concrete da sottoporre alla Regione Emilia-Romagna, in vista della nuova normativa quadro sulla gestione dei parchi. Ascolto territoriale e la strategia del documento TrebbiaLab. Il cuore dell’incontro di Gossolengo risiede nella presentazione dei risultati ottenuti tramite il percorso di ascolto avviato negli ultimi mesi dal progetto TrebbiaLab. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parco del Trebbia: si decide il futuro tra criticità e nuove regole "Parco del Trebbia: passato, presente e futuro", se ne parla in un incontro a GossolengoSi terrà martedì 14 aprile alle ore 21 al Centro civico (ex biblioteca) di Gossolengo, un incontro pubblico dal titolo “Parco del Trebbia: passato,... "Radici, Comunità e futuro": il focus di Forza Italia su Parco Lineare Sud e criticità del quartiereL'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Prosegue con una... Temi più discussi: Parco del Trebbia: passato, presente e futuro, se ne parla in un incontro a Gossolengo; Parco del Trebbia, Tagliaferri (FdI) Manca un piano aggiornato; Parco del Trebbia | il vuoto normativo blocca ogni sviluppo locale. Parco del Trebbia: passato, presente e futuro, se ne parla in un incontro a GossolengoSi terrà martedì 14 aprile alle ore 21 al Centro civico (ex biblioteca) di Gossolengo, un incontro pubblico dal titolo Parco del Trebbia: passato, presente e futuro. ilpiacenza.it Parco del Trebbia, Tagliaferri (FdI) Manca un piano aggiornatoIl problema del Parco del Trebbia non è soltanto che il Piano non c’è. Il problema è che, dopo anni, manca ancora una cornice ufficiale e compiuta capace ... piacenzasera.it PARCO del TREBBIA: non è ritardo, è che manca una direzione ! Sul Parco del Trebbia il problema non è solo il tempo perso: è che manca ancora una pianificazione compiuta e ufficiale. Dalla risposta alla mia richiesta di accesso agli atti emerge un d - facebook.com facebook