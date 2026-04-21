Nel Parco del Trebbia punto noleggio e-bike dei Parchi del Ducato

Da ilpiacenza.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Comune di Gossolengo, nel Parco Fluviale del Trebbia, è stato aperto il terzo punto di noleggio e-bike promosso dai Parchi del Ducato. Questo nuovo servizio si aggiunge ai due già attivi, uno a Lugagnano, nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, e l’altro al Monte Fuso, nel Parco dei Cento Laghi, entrambi operativi da circa due settimane.

A Gossolengo, comune del Parco Fluviale del Trebbia, c’è il terzo punto noleggio E-bike dei Parchi del Ducato ad essere operativo, dopo quelli attivati lo scorso gennaio a Lugagnano nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e al Monte Fuso nel Parco dei Cento Laghi una quindici giorni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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