Nel Parco del Trebbia punto noleggio e-bike dei Parchi del Ducato

Nel Comune di Gossolengo, nel Parco Fluviale del Trebbia, è stato aperto il terzo punto di noleggio e-bike promosso dai Parchi del Ducato. Questo nuovo servizio si aggiunge ai due già attivi, uno a Lugagnano, nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano, e l’altro al Monte Fuso, nel Parco dei Cento Laghi, entrambi operativi da circa due settimane.

A Gossolengo, comune del Parco Fluviale del Trebbia, c’è il terzo punto noleggio E-bike dei Parchi del Ducato ad essere operativo, dopo quelli attivati lo scorso gennaio a Lugagnano nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e al Monte Fuso nel Parco dei Cento Laghi una quindici giorni.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Parco del Trebbia, consegnato in Regione il documento del gruppo di lavoro TrebbiaLabAnalisi e proposte dedicate al Parco del Trebbia: sono il frutto di un percorso di ascolto e confronto sviluppato negli ultimi mesi sul territorio... Parco del Trebbia: il vuoto normativo blocca ogni sviluppo localeIl territorio del Parco del Trebbia si trova in una condizione di incertezza normativa che blocca lo sviluppo locale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Nel Parco del Trebbia il terzo punto noleggio e-bike di Parchi del Ducato.; Parco del Trebbia: passato, presente e futuro, se ne parla in un incontro a Gossolengo; Grill Contest 2026; Narciso Night 2026: Pian della Cavalla dal tramonto alle stelle. Parco del Trebbia tra passato, presente e futuro: incontro pubblico a GossolengoSi terrà martedì 14 aprile alle ore 21, presso il Centro civico (ex biblioteca) di Gossolengo, un incontro pubblico dal titolo Parco del Trebbia: ... piacenzasera.it Parco del Trebbia: passato, presente e futuro, se ne parla in un incontro a GossolengoSi terrà martedì 14 aprile alle ore 21 al Centro civico (ex biblioteca) di Gossolengo, un incontro pubblico dal titolo Parco del Trebbia: passato, presente e futuro. ilpiacenza.it TvSei. . Lupi avvelenati nel Parco Nazionale, De Sanctis: “Problema culturale e di controlli” Sul caso dei lupi avvelenati all’interno del Parco Nazionale, che ha destato profonda indignazione dentro e fuori la regione, abbiamo ascoltato il parere dell’attivista am facebook