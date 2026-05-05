gli appuntamenti di maggio a citylife | un laboratorio culturale a cielo aperto tra natura arte e benessere

A partire da maggio, il Parco di CityLife ospita una serie di eventi all'aperto che uniscono natura, arte e attività dedicate al benessere. Il calendario include incontri e iniziative rivolti a diversi tipi di pubblico, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi del quartiere e creare un appuntamento culturale diffuso. La trasformazione del parco in un laboratorio a cielo aperto offre l’opportunità di vivere momenti di aggregazione e di scoperta nel contesto urbano.

Con l’arrivo della primavera, il Parco di CityLife si trasforma in un vero e proprio laboratorio culturale a cielo aperto, dove natura, arte e benessere urbano si incontrano in un calendario di appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare gli spazi del quartiere.Per tutto.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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