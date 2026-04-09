Domenica al Parco Ecolandia | giornata per tutta la famiglia tra natura e spettacoli

Domenica 12 aprile, il Parco Ecolandia ospiterà una giornata dedicata alle famiglie, con attività all’aperto, spettacoli e momenti di creatività. L’evento si svolgerà nel parco, offrendo un’occasione per trascorrere la giornata immersi nella natura e partecipare a iniziative pensate per tutte le età. L’ingresso è gratuito e l’area sarà aperta durante tutto il giorno.

Domenica 12 aprile appuntamento al Parco Ecolandia per una giornata tra natura, creatività e spettacolo adatta per tutta la famiglia. Programma Ore 11:30 - Facce da Parco. Un laboratorio tra fiori e foglie dove i partecipanti potranno creare, sporcarsi le mani e portare a casa un ricordo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Carnevale in piazza a Monselice: due giorni di festa tra spettacoli, maschere e attività per tutta la famigliaMonselice si prepara a vivere il Carnevale con un ricco programma di appuntamenti pensati per grandi e piccoli. Leggi anche: Cartoon Days all’Oasi Fiume Alento: un weekend tra natura e magia per tutta la famiglia Si parla di: Grigliate, musei gratis e riti secolari: cosa fare nel weekend di Pasqua a Reggio Calabria; Pasquetta in Calabria: dieci consigli last minute (più uno) tra cultura e natura · LaC News24. Parco Ecolandia, esempio virtuoso di come fare sviluppo dal bassoReggio Calabria 19.06.2016 (DM) – Una stagione estiva ricca di eventi e divertimento al Parco Ecolandia: si parte il 24 giugno con il concerto della star internazionale Sarah Jane Morris: alle ore 21 ... notizie.tiscali.it