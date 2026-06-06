i reali di spagna e sanchez ricevono il papa leone xiv sul volo verso madrid gli abusi del clero ferita ancora aperta

Alle 10 di questa mattina, l’aereo di Ita Airways con a bordo il Papa è atterrato a Madrid. La prima visita apostolica del pontefice in Spagna coinvolge anche i reali, che hanno incontrato il Papa. Durante il viaggio, si è parlato degli abusi del clero, un tema ancora aperto e discusso nel paese. Leone XIV si trova in Spagna per una visita ufficiale che durerà diversi giorni.

Leone XIV è arrivato questa mattina a Madrid per la sua prima visita apostolica in Spagna. L’aereo di Ita Airways con a bordo il pontefice è atterrato alle 10.13, all’aeroporto Adolfo Suarez-Barajas, dando inizio a un viaggio di sei giorni, che porterà il Papa anche a Barcellona e alle Canarie. Dopo l’arrivo, il nunzio apostolico in Spagna, monsignor Piero Pioppo, è salito a bordo per salutare il pontefice e la delegazione vaticana. Sul volo papale viaggiavano anche 80 giornalisti provenienti da undici Paesi. Leone XIV ha quindi messo piede sul suolo spagnolo alle 10:33 dove lo aspettavano ai piedi della scaletta i sovrani spagnoli, il re Felipe XIV e Letizia. La regina ha attirato... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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