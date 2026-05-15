Leone XIV l' incontro tra il Papa e gli studenti evacuati da Gaza

Il Papa ha incontrato questa mattina gli studenti della più grande università europea, ricevendo anche alcuni giovani provenienti dalla Striscia di Gaza. Tra loro ci sono studenti palestinesi che sono arrivati in Italia questa settimana per continuare gli studi. L’evento si è svolto in un clima di accoglienza e attenzione verso le diverse provenienze degli studenti. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi giovani, alcuni dei quali hanno condiviso momenti di dialogo con il Papa durante la cerimonia.

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