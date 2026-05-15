Leone XIV l' incontro tra il Papa e gli studenti evacuati da Gaza
Il Papa ha incontrato questa mattina gli studenti della più grande università europea, ricevendo anche alcuni giovani provenienti dalla Striscia di Gaza. Tra loro ci sono studenti palestinesi che sono arrivati in Italia questa settimana per continuare gli studi. L’evento si è svolto in un clima di accoglienza e attenzione verso le diverse provenienze degli studenti. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi giovani, alcuni dei quali hanno condiviso momenti di dialogo con il Papa durante la cerimonia.
(LaPresse) Papa Leone XIV è stato accolto calorosamente dagli studenti della più grande università europea, tra cui alcuni giovani palestinesi arrivati in Italia questa settimana dalla Striscia di Gaza per proseguire i propri studi. Il governo italiano, in collaborazione con organizzazioni cattoliche, ha infatti trasferito in Italia centinaia di studenti palestinesi per consentire loro di studiare e ricevere cure mediche dall’inizio del conflitto tra Israele e Hamas nel 2023. Il Pontefice ha incontrato alcuni di questi studenti durante un breve saluto nella cappella del campus della Sapienza, e successivamente dopo il suo intervento nell’aula principale dell’ateneo, fondato nel 1303 da Papa Bonifacio VIII. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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