Papa Leone XIV ha espresso preoccupazione per il riarmo, definendolo una risposta non inevitabile alla fragilità internazionale. Nel suo primo discorso ufficiale, ha criticato l’aumento delle spese militari e l’intensificarsi delle tensioni tra le nazioni. Ha sottolineato che il riarmo rischia di aggravare i conflitti e di compromettere gli sforzi diplomatici. Il Papa ha invitato a cercare soluzioni pacifiche e a evitare escalation militari, senza fare riferimenti specifici a singoli paesi o eventi recenti.

Duro attacco di Papa Leone XIV contro il riarmo, in particolare quello europeo. Nel primo discorso di un Pontefice al parlamento spagnolo, le Cortes, il Papa ha ricordato la sconfitta che ogni guerra rappresenta e, a proposito di armi, ha aggiunto: “Possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Ecco perché è preoccupante che, in diverse parti del mondo e anche in Europa, il riarmo venga presentato nuovamente come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale”. “La vera sicurezza, invece, nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di mettere la vita dei popoli al di sopra degli interessi della guerra”, ha aggiunto il Pontefice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone XIV contro il riarmo: “Preoccupante che venga presentato come risposta inevitabile alla fragilità internazionale”

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Prega con il Papa: Per il disarmo e la pace | Marzo 2026

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