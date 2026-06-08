Papa Francesco ha espresso preoccupazione riguardo alla proposta di riarmo come risposta alla fragilità internazionale. Durante un discorso, ha sottolineato che questa soluzione viene presentata come inevitabile, anche se il Papa ha criticato questa visione. La sua posizione si concentra sulla contrarietà all’aumento delle spese militari, soprattutto in Europa, senza approfondire altri metodi per affrontare le tensioni globali.

Duro attacco di Papa Leone XIV contro il riarmo, in particolare quello europeo. Nel primo discorso di un Pontefice al parlamento spagnolo, le Cortes, il Papa ha ricordato la sconfitta che ogni guerra rappresenta e, a proposito di armi, ha aggiunto: “Possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace autentica e duratura. Ecco perché è preoccupante che, in diverse parti del mondo e anche in Europa, il riarmo venga presentato nuovamente come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale”. “La vera sicurezza, invece, nasce dalla giustizia, dal dialogo paziente, dal rispetto del diritto internazionale e da una politica capace di mettere la vita dei popoli al di sopra degli interessi della guerra”, ha aggiunto il Pontefice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco contro il riarmo: “Preoccupante che venga presentato come risposta inevitabile alla fragilità internazionale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Prega con il Papa: Per il disarmo e la pace | Marzo 2026

Notizie e thread social correlati

Ucraina, Papa Leone XIV: "Non venga meno l'attenzione internazionale"Il Papa Leone XIV ha rivolto un appello alla comunità internazionale richiamando l’attenzione sulla guerra in Ucraina.

Il Papa alla Sapienza: “Non si chiami difesa il riarmo, che aumenta tensioni e insicurezza”Il Papa ha visitato l’università “La Sapienza” di Roma, incontrando studenti e personale accademico.

Temi più discussi: L’eredità di Papa Francesco; Il Cammino delle Confraternite con Papa Francesco; Il magistero delle metafore. Papa Francesco e la parola di Dio; Papa Francesco incontra Spiderman (è il Supereroe in corsia).

Il Papa rivoluziona la comunicazione vaticana e nomina alla guida del dicastero per la Comunicazione Maria Montserrat Alvarado, ceo del network conservatore contro cui si scagliò nel 2021 Papa Francesco. Di @matteomatzuzzi x.com

Quando Papa Francesco è stato eletto, si parlava di modificare la preghiera del Padre Nostro… che fine ha fatto? reddit

Papa Francesco, il primo santo dell’arteLa mattina del 22 ottobre 2025 il mio telefono squillò a un’ora insolita. Era Michelangelo Pistoletto, da Biella. Era sveglio dalle quattro. Tre giorni prima gli avevo regalato una copia della croce ... avvenire.it

Papa Francesco, il dialogo con l'Islam e il confronto col mondo ebraicoMano tesa all'Islam moderato, dialogo e confronto con il mondo ebraico, nel solco della dichiarazione conciliare Nostrae Aetate. L'abbraccio con le altre religioni abramitiche (e non solo) è stata una ... ansa.it