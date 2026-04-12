Ucraina Papa Leone XIV | Non venga meno l' attenzione internazionale

Il Papa Leone XIV ha rivolto un appello alla comunità internazionale richiamando l’attenzione sulla guerra in Ucraina. Ha dichiarato di pregare intensamente per le persone che soffrono a causa del conflitto, con particolare attenzione al popolo ucraino. La richiesta è di mantenere alta l’attenzione e l’impegno internazionale sulla situazione, senza specificare azioni concrete o scadenze.

Appello alla comunità internazionale da parte di Papa Leone XIV in merito alla guerra in Ucraina. “Accompagno con più intensa preghiera per quanti soffrono a causa della guerra, in modo particolare per il caro popolo ucraino. La luce di Cristo porti conforto ai cuori afflitti e rafforzi la speranza di pace. Non venga meno l’attenzione della comunità internazionale verso il dramma di questa guerra”, ha detto il pontefice dopo la recita del Regina Coeli parlando ai fedeli affacciato su piazza San Pietro. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Papa Leone XIV: "Non venga meno l'attenzione internazionale" Ucraina, 4 anni di guerra: Papa Leone XIV invoca pace, preghieraIl Pontefice Leone XIV ha espresso profondo dolore per il protrarsi del conflitto in Ucraina, giunto ormai al quarto anno. Papa Leone XIV: “Quattro anni di guerra in Ucraina, tacciano le armi”AGI - "Sono passati ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina. X sem Geop di Historia Papa Leone XIV per la pace Prof Avv Giovanni Dainese SPECIALE TG 11 01 2026