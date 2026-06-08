Il Papa ha parlato davanti al Parlamento spagnolo, il primo pontefice a farlo in questa sede, sottolineando l'importanza di costruire la pace attraverso il rispetto della dignità umana anziché con la forza. Dopo il discorso, ha incontrato i vescovi locali in un incontro riservato. È il terzo giorno del viaggio apostolico in Spagna, con momenti ufficiali che segnano la visita.

Terzo giorno del viaggio apostolico di Leone XIV in Spagna. Nel primo discorso di un Papa al Parlamento spagnolo l’esortazione a costruire la pace sul riconoscimento della persona e non sull’imposizione della forza. Poi l’incontro con i vescovi spagnoli e la piaga degli abusi. In collegamento da Madrid l’inviato Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Papa Leone in Spagna, lo storico discorso al Parlamento. Poi l'incontro con i vescovi

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