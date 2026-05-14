Il Papa alla Sapienza | Non si chiami difesa il riarmo che aumenta tensioni e insicurezza
Il Papa ha visitato l’università “La Sapienza” di Roma, incontrando studenti e personale accademico. Dopo aver sostato davanti alla Cappella Universitaria, è stato accolto dalla rettrice e ha rivolto un discorso nel Piazzale centrale dell’ateneo. Nel suo intervento, ha parlato di difesa, sottolineando che non dovrebbe essere chiamato riarmo, perché questo comporta un aumento delle tensioni e dell’insicurezza. La visita si è conclusa con un momento di preghiera silenziosa.
Visita pastorale all’università “La Sapienza” di Roma per Papa Leone XIV. Il pontefice è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria dalla rettrice Antonella Polimeni e dopo un breve momento di preghiera silenziosa ha salutato gli studenti nel Piazzale centrale dell’ateneo. “ Che il tempo che vivete nell’università sia un incontro con Dio e con la bellezza della vita “, ha detto il pontefice durante la visita della Cappella. “ Chi ricerca, chi studia, chi cerca la verità alla fine cerca Dio, incontrerà e troverà Dio nella bellezza della creazione, in tante forme che Dio ha voluto mettere nelle sue forme”. Il pontefice durante la visita della Cappella Universitaria della Sapienza di Roma.🔗 Leggi su Lapresse.it
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Il Papa alla Sapienza: Sbagliato chiamare difesa un riarmo che impoverisce. Una folla di studenti accoglie Leone XIV nella cittadella universitaria. #ANSA - Facebook facebook
#PapaLeoneXIV arrivato all'Università #Sapienza di #Roma. @SapienzaRoma Al suo arrivo, il #Papa è stato accolto davanti alla Cappella Universitaria Divina Sapienza dalla Rettrice, Antonella Polimeni, e successivamente, all'ingresso della chiesa, dal x.com
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