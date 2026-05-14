Il Papa alla Sapienza | Non si chiami difesa il riarmo che aumenta tensioni e insicurezza

Il Papa ha visitato l’università “La Sapienza” di Roma, incontrando studenti e personale accademico. Dopo aver sostato davanti alla Cappella Universitaria, è stato accolto dalla rettrice e ha rivolto un discorso nel Piazzale centrale dell’ateneo. Nel suo intervento, ha parlato di difesa, sottolineando che non dovrebbe essere chiamato riarmo, perché questo comporta un aumento delle tensioni e dell’insicurezza. La visita si è conclusa con un momento di preghiera silenziosa.

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