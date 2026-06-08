Papa a Madrid | la cultura della cura contro la piaga degli abusi

Il Papa ha sottolineato l'importanza di una cultura della cura per affrontare gli abusi, chiedendo alle diocesi di rivedere i protocolli di protezione. Ha insistito sulla necessità di azioni concrete che facilitino la guarigione delle vittime, senza specificare quali misure adottare. La sua visita a Madrid ha portato l’attenzione sulla prevenzione e sulla responsabilità delle istituzioni religiose nel garantire ambienti sicuri e di supporto.

? Domande chiave? In Breve Il Papa a Madrid: la cura contro la piaga degli abusi nel clero. Durante un incontro a Madrid con i vescovi iberici dell’8 giugno 2026, il Papa ha definito gli abusi commessi da membri del clero come una vera e propria piaga. Il Pontefice ha parlato con fermezza davanti alla sede della Conferenza episcopale di Spagna, affrontando il dolore di chi è stato ferito proprio da chi avrebbe dovuto offrire protezione e assistenza. La risposta della comunità: ascolto e prevenzione. Per fronteggiare questa ferita profonda, la comunità ecclesiale deve rispondere con una serie di azioni concrete e decisive. Il Papa ha indicato come pilastri fondamentali l’ascolto sincero, la ricerca della verità e il perseguimento della giustizia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Papa: Abusi sono piaga della Chiesa, bisogna riparare e prevenire

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