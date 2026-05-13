Durante gli Internazionali d’Italia a Roma, si sono verificati episodi di comportamento scorretto da parte di alcuni spettatori, che hanno rivolto insulti ai giocatori e rivolto tifo contrario. La problematica non è nuova e si ripete frequentemente negli eventi tennistici italiani, coinvolgendo anche questa manifestazione del Foro Italico. La situazione ha generato reazioni da parte degli organizzatori e delle autorità, che stanno cercando di gestire e contenere questi episodi.

Il fatto era già noto, purtroppo parliamo di un fenomeno che si ripete spesso nei tornei italiani e non risparmia neanche gli Internazionali d’Italia a Roma. Lo ha denunciato anche Lorenzo Musetti, il numero due del tennis italiano. “Il fenomeno degli scommettitori sui campi del Foro, che insultano i giocatori durante le partite a seconda di chi hanno puntato sta diventando pesante. E l’Atp dovrebbe intervenire”. In realtà non succede in occasione di tutte le partite, sul Centrale quando è pieno la questione quasi non si avverte, ma sui campi periferici è molto più percettibile. E’ successo anche martedì nell’ottavo di finale giocato tra Rublev e Basilashvili alla Bnl Arena.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La piaga degli scommettitori invade il torneo del Foro Italico: tifo contro e insulti ai giocatori

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