Prevenire è meglio che bruciare | un convegno contro la piaga degli incendi boschivi

A Mesagne si è tenuto un convegno dedicato alla prevenzione degli incendi boschivi, fenomeno che negli ultimi mesi ha colpito duramente la regione. Secondo i dati ufficiali dei Carabinieri Forestali, nel 2025 si è verificato un incremento del 30 per cento nel numero di incendi rispetto all’anno precedente, interessando vaste aree di bosco e vegetazione. La riunione ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti delle istituzioni, che hanno discusso di strategie e misure da adottare.

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MESAGNE - La Puglia brucia, e i numeri non lasciano spazio a interpretazioni. Secondo l'ultimo rapporto dei Carabinieri Forestali, nel 2025 la regione ha registrato un aumento del 30 per cento degli incendi boschivi rispetto all'anno precedente, con una superficie percorsa dal fuoco che è.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Prevenzione degli incendi boschivi: 441mila euro per l'Appennino Parma Est Campania: bando per 48 esperti boschivi contro gli incendi? Domande chiave Come influirà la manutenzione preventiva sul rischio incendi estivi? Chi sono i professionisti selezionati per proteggere i boschi... Argomenti più discussi: Prevenire è meglio che bruciare: a Mesagne un convegno per fermare la piaga degli incendi boschivi nel Salento; Salute mentale, il seminario di Cna: Conoscere oltre ogni pregiudizio. La prevenzione è fondamentale; 16/5. Il cuore al centro: prevenzione, diagnosi e stili di vita. Al CDI Saint Bon un incontro aperto a tutti; Zecche sul cane: l'errore da non commettere per rimuoverle e i segnali che possono apparire dopo settimane. Oggi lo metto,prevenire è meglio che curare no?...forza Jan #Sinner #ibi26 x.com Cosa usi per prevenire che le basi di sughero si sbriciolino o si rompano? - reddit.com reddit Big Tech, perché prevenire è meglio che curareIn un recente articolo sul Financial Times, il premio Nobel per l’Economia Daron Acemoglu ha sostenuto che Stati Uniti ed Europa devono agire contro la svolta monopolistica dei colossi del tech. repubblica.it