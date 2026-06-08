Un ex campione di sci ha deciso di raccontare la propria esperienza con il proiettile che ha cambiato la sua vita, affermando di aver sbagliato a non parlarne subito. Lo ha dichiarato durante un’intervista a “Verissimo”. Ha spiegato che la decisione di parlare è arrivata grazie al film “Valanga Azzurra” di Giovanni Veronesi. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul momento o sulle conseguenze dell’incidente.

“Ho sbagliato a non parlarne subito”. A “Verissimo” l’ex campione di sci: “È grazie al film “Valanga Azzurra” di Giovanni Veronesi se ho deciso di parlare”. Paolo De Chiesa parla a “Verissimo” del tragico incidente che gli ha cambiato la vita quando aveva solo 22 anni ed era considerato uno dei talenti più promettenti dello sci alpino internazionale. “Ero nel pieno della mia carriera quando una sera a una cena è arrivata una persona con una pistola. Quando ho visto l’arma gli ho detto subito di metterla via, io ero nelle Fiamme Gialle all’epoca. Quando la padrona di casa mi ha chiamato la mia ragazza mi aveva già sparato. Una tragedia, una scena drammatica, per la mia ragazza è stato un incidente ” racconta a Silvia Toffanin. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Paolo De Chiesa ha deciso di parlare sul proiettile che gli ha cambiato la vita!

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