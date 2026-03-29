Simone, laureato in Economia e Commercio, ha lavorato come cameriere mentre studiava. Durante le pause al ristorante, si dedicava a sistemare gli appunti, e durante il tragitto tra casa e lavoro ripeteva le lezioni. Quel lavoro nel settore della ristorazione gli ha permesso di conciliare studio e occupazione, portandolo a cambiare strada e ad approcciarsi al mondo della finanza.

Per due anni ha servito pizze e risotti nel noto ristorante. Poi la svolta e l'assunzione nell'ufficio Marketing e Finanza della nota mutinazionale Laurearsi in Economia e Commercio mentre si lavora. Ritagliarsi ogni momento libero per studiare, utilizzare le pause al ristorante per sistemare gli appunti e durante il percorso casa-ristorante ripetere la lezione. Poi, dopo due anni di grandi sacrifici, ha coronato il sogno di una laurea in Economia e Commercio e ha già trovato un posto in una nota multinazionale. Fin qui nulla di strano. A dire la verità non c’è neppure la notizia perché sono tantissimi i giovani studenti che intraprendono questo percorso e che faticano dividendosi tra il lavoro e lo studio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Simone e quel lavoro di cameriere che gli ha cambiato la vita facendolo entrare nel mondo della finanza

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